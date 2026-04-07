Torna la Rassegna gastronomica dell’asparago piacentino, un mese di esperienze di gusto dal 10 aprile – AUDIO

Con la presentazione tenuta questa mattina nella sede dell’Unione Commercianti ha ufficialmente preso il via l’edizione 2026 della Rassegna gastronomica dell’Asparago Piacentino che vedrà dal 10 aprile al 10 maggio diversi ristoranti della nostra provincia proporre menù a tema per valorizzare questa eccellenza del territorio dall’antipasto al dolce.

“Siamo ormai arrivati alla 19esima edizione di questa rassegna – sottolinea Emanuela Cabrini, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’Asparago Piacentino – a conferma dell’apprezzamento del pubblico per questo prodotto della nostra terra, delle sue preziosissime caratteristiche nutrizionali e della sua versatilità in cucina”.

A valorizzare ulteriormente la manifestazione è il piatto artistico in ceramica a tiratura limitata che sarà donato ai ristoranti storici aderenti fin dalle prime edizioni, a ricordo della partecipazione a una rassegna diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso per numerosi locali piacentini.

“Sono soddisfatto e orgoglioso di questa iniziativa che rimarca la solida collaborazione avviata con il Consorzio per la promozione di un’eccellenza locale, come l’Asparago Piacentino, che si traduce nella promozione di un intero territorio e delle sue numerose bellezze, tutte da valorizzare con un lavoro in rete e promuovendo sinergie come avviene con l’ormai consolidata formula di questa rassegna” commenta Gianluca Barbieri, direttore territoriale di Confcommercio.

La manifestazione anche quest’anno si avvale della prestigiosa sponsorizzazione della Banca di Piacenza e dalla Confcommercio, partner storici della Rassegna. La lista dei ristoranti aderenti sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla pagina Facebook del Consorzio.

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