Atletica – Simone Boiocchi Protagonista ai Tricolori FISDIR di Ancona

Il Palaindoor di Ancona ha ospitato, nello scorso weekend del 21 e 22 marzo 2026, i Campionati Italiani Indoor FISDIR, confermandosi ancora una volta il tempio dell’atletica nazionale. Tra i protagonisti più attesi della velocità non poteva mancare Simone Boiocchi, portacolori dell’Atletica Piacenza, che ha nobilitato la manifestazione con due prestazioni di altissimo livello.

L’atleta piacentino, classe 1994, si è presentato all’appuntamento marchigiano in ottima forma, confermando la solidità e la costanza che lo rendono un veterano delle finali nazionali.

Le gare: velocità pura e adrenalina

Il weekend di Boiocchi è iniziato sabato 21 marzo con i 60 metri piani. In una gara caratterizzata da tempi molto serrati, Simone ha fatto segnare un ottimo 8″21, fermando il cronometro a pochissimi centesimi dal suo record personale. Una prestazione di rilievo che gli è valsa il nono posto assoluto, sfiorando l’accesso alla finale per un soffio.

Non meno entusiasmante è stata la prova della domenica sui 200 metri. Boiocchi ha sprigionato tutta la sua potenza in curva, chiudendo con il tempo di 26″92. Anche in questo caso, il risultato lo ha visto posizionarsi ai vertici della classifica nazionale con un settimo posto finale, mancando la qualificazione all’atto conclusivo solo per una manciata di centesimi.

Soddisfazione immensa in casa biancorossa, espressa chiaramente dalle parole di Fabrizio Dallavalle, allenatore di Simone e Presidente dell’Atletica Piacenza:

“Vedere Simone gareggiare a questi livelli è sempre un’emozione incredibile! È stato autore di due gare magistrali: correre vicino ai propri limiti personali in un contesto così competitivo come quello di Ancona dimostra quanto valore e quanta grinta ci siano in questo ragazzo. Simone è un esempio di dedizione e costanza, un pilastro della nostra squadra che ogni anno onora la maglia dell’Atletica Piacenza sui palcoscenici nazionali più prestigiosi. Siamo orgogliosi di lui!”

Con queste prestazioni, Boiocchi si conferma tra i migliori sprinter del panorama FISDIR, portando ancora una volta il nome di Piacenza ai vertici dell’atletica paralimpica italiana. Per l’atleta e per la società, il mirino è già puntato sulla stagione outdoor, con l’obiettivo di abbattere ulteriormente quei tempi che lo separano dal podio nazionale.

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