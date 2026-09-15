Franzini prima di Leon – Piacenza : “Dobbiamo tirare fuori gli attributi” AUDIO

Solo 2 giornate di campionato ed il clima attorno al Piacenza Calcio è già teso. La sconfitta di domenica scorsa con la Virtus Verona rischia di lasciare strascichi: se è vero che ai biancorossi mancavano ben 5 pedine è altrettanto lampante che gli uomini di Franzini non abbiamo avuto, a differenza della prima gara di campionato di Trezzo sull’Adda, la forza di cambiare ritmo dopo lo svantaggio e reagire alla situazione: “Abbiamo fatto una gara sottotono – ammette il tecnico ai microfoni di Radio Sound – soprattutto dal punto di vista della trasmissione della palla e abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Chiaramente in una partita contro una squadra arroccata nella sua area è diventato tutto più complicato. Ora ci concentriamo sulla prossima. Sarà fondamentale tirare fuori gli attributi”.

A Vimercate, ad attendere i biancorossi, ci sarà un Leon ancora imbattuto in gare ufficiali: “E’ una squadra più simile alla Tritium che alla Virtus – riprende il tecnico – una squadra che sicuramente ci metterà in difficolta dal punto di vista difensivo, ma ci concederà qualche spazio in più.”

Franzini poi torna sugli striscioni dei tifosi: “Non mi sorprende. A Piacenza l’aspettativa è sempre altissima. Non si aspetta più ed è stata una domenica bella tosta, Fortunatamente il calendario ci concede la possibilità di tornare subito in campo per rifarci”

Non cambia nulla dal punto di vista delle assenze: mancheranno Versari, Abbondanza e Sereni, mentre Bakayoko e Rapaj potrebbero essere tra i convocati, ma difficilmente entreranno in scena.

Le parole del tecnico prima della trasferta del turno infrasettimanale di serie D

La probabile formazione

Probabile formazione Piacenza (4-3-3) – Bruno; Manzi, Ferri, Milani, Mazzantini; Barba, Putzolu, Poledri; Mustacchio, Raffini, Tremolada

Il terzo turno di campionato

Mercoledì 16 settembre, ore 14:30

Chievo – Club Milano

Mercoledì 16 settembre, ore 15.00

Leon – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Nibbiano e Valtidone – Scanzorosciate

Real Calepina – Caldiero Terme

Virtus Verona – Rovato

Milan U23 – Brusaporto



Mercoledì 16 settembre, ore 20:00

Tritium – Villa Valle

Mercoledì 16 settembre, ore 20:30

Fiorenzuola – Pro Palazzolo