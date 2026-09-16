Leon – Piacenza 0-1 FINE PRIMO TEMPO! Live su Radio Sound 94.6

I biancorossi sono a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta di 3 giorni fa contro la Virtus Veron. Allo stadio di Vimercate la dirigenza biancorossa, soprattutto Bosov e Paolillo, a testimonianza che questa gara è molto importante per il club.

Out Sereni, Rapaj e Abbondanza, Bakayoko è in panchina ma non al 100% e si è fermato anche Barba.

Le formazioni ufficiali

Leon (4-3-3-): Leto, Castelli, Salvi, Galimberti, Lancini, Chiabotto, Seck, Scalmana, Gervasoni, Bonseri, Camarlinghi. All. Sesto

A disposizione: Giunti, Zingone, Redondi, Fiorin, Prodomi, Bolis, Pollio, Bassi, De Cecco. All.: Sesto.

Piacenza (4-3-3): Bruno; Manzi, Ferri, Milani, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Panaioli; Mustacchio, Raffini, Tremolada. A disposizione: Fantoni, Silva, Taugourdeau, Bakayoko, Bagnaschi, Fofana, Trombetta, Bassanini, Capelli

Arbitra Tedesco di Battipaglia, assistenti Palama di Bologna, Fini di Finale Emilia

Primo tempo

Maglia e pantaloncini neri per il Piacenza, maglia completamente bianca per il Leon. Il Piacenza batte il calcio d’inizio

1′ Iniziata a Vimercate.

4′ Tremolada viene messo a terra e c’è un calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. Un paio di metri fuori dall’area di rigore. Mustacchio prende la rincorsa, ma centra la barriera.

7′ C’è un bel lancio da dietro, Mustacchio addomestica, si guadagna lo spazia e calcia di destro con potenza ed il pallone si abbassa al momento giusto per il vantaggio biancorosso!

10′ Tremolada prova l’esterno destro per servire Raffini che era solo in area, ma sbaglia il suggerimento.

11′ Occasionissima per il Piacenza. Tremolada arriva al limite dell’area e c’è il colpo di testa di Panaioli: palla fuori di pochissimo.

12′ Ammonito Manzi per un fallo in mezzo al campo. Cartellino giallo assolutamente evitabile.

13′ Primo acuto del Leon: Seck ci prova dalla distanza, Bruno respinge in corner.

15′ Salvi mette a terra Raffini che stava dando via al contropiede biancorosso. Ammonito.

Raffini entra in area da sinistra, la appoggia per Panaioli, ma il suggerimento non arriva al destinatario.

Gervasoni arriva al tiro, c’è la deviazione in corner.

Lancio in verticale per Mustacchio che entra in area da solo, ma c’è il recupero di un difensore che devia in corner. Sugli sviluppi Manzi prova a girarsi, ma era in fuorigioco.

Tremolada guadagna un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

31′ Gervasoni serve Bonseri in area, ma questi è fortunatamente in fuorigioco.

33′ Altra buona azione del Piacenza con Panaioli che potrebbe provare il mancino, ma decide di servire un compagno. Il passaggio è impreciso.

44′ Altro corner per il Leon Chiabotto la rimette in mezzo, poi c’è contropiede del Piacenza. Tremolada deve servire Mustacchio, ma il pallone è troppo corto.

45′ Camerlenghi prova il tiro dai 25m e palla che esce di pochissimo fuori dalla porta!

Secondo tempo