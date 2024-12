Avis Scuola con gli studenti della Cattolica di Piacenza per costruire una sinergia sul dono – AUDIO

Avis Scuola, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Università Cattolica di Piacenza nella “settimana del dono”, ha incontrato gli studenti del corso magistrale di “Scienze della formazione”che lavoreranno, insieme ad una classe triennale di “Scienze dell’Educazione previsto a breve anche per loro incontro informativo, al progetto condiviso Admo, Aido e Avis Provinciale di Piacenza, insieme per la cultura del dono. L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento di sensibilizzazione da portare nelle scuole superiori e all’università. E’ oramai testato che linguaggi, contenuti, materiali e proposte dei giovani per i giovani siano di maggior efficacia per veicolare valori ed esperienze grazie anche alla capacità di fare storytelling che spesso i ragazzi fanno con tanta semplicità ma che ha un impatto forte su chi ascolta.

“Ogni anno insieme – racconta Susanna Miserotti referente di Avis Scuola – alle mie dipendenti Mina Sibra e Tea Ferrari programmiamo una serie di progetti da poter portare nelle scuole, da settembre fino a giugno. Questi progetti ricoprono un range di età che va dalla scuola dell’infanzia fino all’università. Quindi entriamo un po’ in tutte le scuole del Piacentino, sia a Piacenza città, sia nella provincia e ogni progetto è studiato per la fascia di età a cui è destinato, fin dai più piccini appunto, per poi passare anche ai grandi dell’università, declinando le tematiche del dono in base all’età dei bambini che abbiamo di fronte”.

“La sede dell’Università Cattolica di Piacenza – spiega Miserotti – ci apre sempre le porte da tanti anni, in particolar modo da quando ha aperto questo nuovo corso di scienze della formazione primaria, che abbinato a quello di scienze dell’educazione tutti gli anni ci propone ragazzi tirocinanti che vogliono fare scuola appunto nell’ambito della didattica e quindi noi ci leghiamo a loro e ne approfittiamo per poter farci aiutare a creare degli strumenti che possano portare il messaggio del dono tra loroper poi parlare di solidarietà”.

“Ci siamo accorti – ancora Miserotti – che la loro esperienza e il loro storytelling, le loro capacità comunicative, sono sicuramente migliori delle nostre per coinvolgere nuovi giovani, i donatori del futuro e quindi ci siamo avvalsi della loro collaborazione per creare strumenti che poi utilizzeremo appunto con i ragazzi più grandi delle scuole superiori e direttamente con quelli dell’Università”.

“Tutti gli anni la sede dell’Università Cattolica – indica Miserotti – ci ospita per fare questa settimana del dono e quindi da anni collaboriamo ed è sempre un piacere, una gioia, collaborare con questi ragazzi che sono volentierosi di fare e stanno appunto studiando per poter diventare educatori e formatori del futuro, quindi è molto importante per noi questa collaborazione”.

“Avis Provinciale Piacenza – illustra Miserotti – collabora con le sue comunali ovviamente che sono presenti sul territorio ma anche con le altre associazioni. da sempre facciamo rete con tutte le associazioni del dono che si trovano sul territorio della provincia di Piacenza e in particolar modo abbiamo in essere da tanto tempo un progetto che si chiama il Dono si fa in tre, con Avis, Aido e Admo Piacenza con i quali entriamo nelle scuole superiori per promuovere appunto le nostre tre tematiche della donazione distinte ovviamente in sangue, organi e midollo osso.

“È importante – assicura Miserotti – fare rete perché non solo con queste tre ma anche con le pubbliche assistenze locali, con Coldiretti, e tantissime altre realtà, gli alpini ad esempio, tutti ci danno una mano ed è bello fare comunione anche perché la tematica è sempre quella doniamo, doniamo il nostro tempo, la nostra vita, la nostra gioia ed è molto bello farlo insieme”.

“Ci sono varie – spiega Miserotti – modalità innanzitutto se si tratta di persone che hanno una sede comunale locale si possono rivolgere ai volontari locali che sapranno sicuramente indirizzarli. Invece per chi non conosce nessuno già coinvolto, può raggiungere il sito di Avis Provinciale Piacenza facilmente reperibile in rete in cui c’è un form da compilare con i propri dati e le proprie richieste, verranno poi contattati dalla segreteria provinciale.