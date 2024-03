Banca di Piacenza a Reggio Emilia, mercoledì 20 marzo si inaugura la nuova filiale

Banca di Piacenza inaugura, mercoledì 20 marzo, la nuova filiale di Reggio Emilia aperta in viale Timavo 75, una delle strade principali della città alle porte del centro storico. Alla cerimonia – prevista per le 11.30 – interverranno le principali autorità locali e i componenti dell’Amministrazione e della Direzione del popolare Istituto di credito, accolti dal responsabile della Dipendenza, Fabrizia Monti.

Banca di Piacenza a Reggio Emilia la filiale

La filiale si sviluppa su una superficie di oltre 270 metri quadrati al piano terra, oltre a circa 90 mq al piano seminterrato adibiti a sala riunione, locali tecnici ed archivio, in una unità immobiliare di proprietà; è collocata in un edifico con ottima visibilità, dotato di piazzale antistante alla filiale adibito a parcheggi riservati alla clientela. La dipendenza si compone di 6 uffici, una zona cassa/back office, servizio di cassette di sicurezza e area self service con Bancomat evoluto, dotato di funzione versamento. La filiale è gestita da quattro dipendenti.

Banca di Piacenza a Reggio Emilia gli orari al pubblico

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.30 alle 16.30 (al pomeriggio si effettuano solo servizi di consulenza).

La sede reggiana

La sede reggiana realizzata con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Banca ing. Roberto Tagliaferri; la direzione lavori seguita dallo studio del geometra Alessandro Lucenti di Sassuolo, mentre la direzione artistica è affidata all’arch. Carlo Ponzini. La progettazione ha posto particolare attenzione al benessere termico e all’accoglienza della clientela.