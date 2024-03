Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 24 marzo 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 24 marzo 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 18 marzo

Proiezione del docufilm Food For Profit di Giulia Innocenzi alle ore 21 al cinema Jolly 2.

Università Cattolica del Sacro Cuore, lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 11, al campus di Piacenza inaugurerà l’anno accademico 2023/24 con l’intervento di Brunello Cucinelli.

Martedì 19 marzo

Mercoledì 20 marzo

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Anche Lilt Piacenza aderisce al programma nazionale di prevenzione e sarà presente con un gazebo nella mattina di mercoledì 20 marzo in Piazza Cavalli (angolo via XX Settembre) per proporre l’Olio della Salute. Con l’acquisto di una bottiglia di olio si sostengono le attività di informazione e prevenzione dell’Associazione nei territori della provincia.

Mercoledì 20 marzo, si tiene il terzo appuntamento con “Gli incontri del Mercoledì” con il cibo buono, pulito, sano e giusto, il ciclo di Laboratori per parlare di sostenibilità ambientale, salute e benessere. “I segreti delle Erbe Aromatiche” alle ore 19-20,30 a Cadeo presso il negozio Prossima Fermata Caritas in via Emilia 87

Giovedì 21 marzo

Ale ore 21 al Teatro Manicomics Giulio Cavalli in “Falcone, Borsellino e le teste di minchia (3 anni dopo)”.

Venerdì 22 marzo

Giornate Fai di Primavera a Carpaneto.

Alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni (via E. Parmense, 77) alle ore 21.15, tre docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio piacentino, Lucio Ferrara alla chitarra, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria, suoneranno insieme a un ospite di grande caratura come il pianista Dado Moroni per un evento che intende celebrare la bellezza della musica afroamericana. Il concerto è in doppio set.

Il volume TERESA PAPAVERO E I FANTASMI DEL PASSATO verrà presentato dall’autrice, in compagnia di Maurizio Sesenna il 22 marzo 2024 alle ore 17:30 presso lo SPAZIO ROSSO TIZIANO.

Sabato 23 marzo

Giornate Fai di Primavera a Carpaneto.

Domenica 24 marzo

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

Omaggio a Luciano Ricchetti, fino 20 aprile 2024 all’Associazione Amici dell’Arte Via Verdi 13, Piacenza.

Jorit all’asta a Piacenza alla Galleria d’aste Iori. Di Jorit tra gli street artist più noti del pianeta. I piacentini avranno il privilegio di ammirare alcune opere di questo artista esposte in vetrina alla Galleria Iori casa d’aste di viale Dante Alighieri 32 dove resteranno esposte fino al 30 marzo.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.