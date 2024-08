Banda del buco in azione a Bobbio. Il furto è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ignoti sono entrati all’interno di un’abitazione disabitata e hanno praticato un foro nella parete adiacente alla gioielleria Miro. Una volta all’ingresso i ladri sono riusciti ad arraffare gioielli e oggetti preziosi per poi fuggire. L’antifurto è scattato ma all’arrivo di guardie giurate e carabinieri i malviventi erano già fuggiti. Indagini sono in corso.

