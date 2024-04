Baseball – Piacenza, parte bene l’U18: battuta 8-7 Crocetta Parma

Nella partita che segnava l’inizio del campionato, l’U18 del Piacenza Baseball firma una piccola impresa battendo al De Benedetti la Crocetta Parma per 8-7. Vittoria di misura e completata giusto all’ultimo attacco e non poteva essere diversamente considerando lo spessore dell’avversario. La Crocetta è espressione di uno dei vivai di maggior qualità nel florido territorio parmense ed avergli tenuto testa è senza ombra di dubbio di ottimo auspicio. Per nulla intimoriti dal 2-1 per gli ospiti dopo il primo inning, i biancorossi già al 2° si sono rimessi in sella restando in vantaggio 5-3 per più di metà partita.

Il momento peggiore al 5° quando gli ospiti rialzavano la testa e con 4 punti sembravano aver messo le mani sul derby. Ci voleva tutta la personalità dei giovani guidati da Andrea D’Auria per rimettere a posto le cose nel corso degli ultimi due attacchi. Pareggio 7-7 al 6° e proprio all’ultimo assalto il punto decisivo che rimandava a casa la Crocetta a mani vuote. Bene i lanciatori Achilli A., Ramirez, Riviera Mattia ed Hernandez. Protagonisti del successo del Piacenza Baseball anche Pancini, D’Auria, Mercedes, Riviera Mariano, Gerardi, Mandas e Travaini.