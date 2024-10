Bilancio partecipativo, proclamati i sette progetti vincitori ammessi a finanziamento

Stamattina nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi sono stati premiati i sette progetti vincitori del percorso legato al primo bilancio partecipativo del Comune di Piacenza. Per loro via libera dunque al finanziamento. Sotto a ciascuno, trovate il link alla relativa descrizione.

Al primo posto. “Tutti insieme per i Giardini Merluzzo”, afferente alla zona 7 (centro storico, via Taverna, via Roma, piazza Cittadella, Cheope), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 528 voti.

Secondo classificato “Ciclisti più sicuri in piazzale Genova”, sempre inerente alla zona 7, costo preventivato 20 mila euro, con un totale di 517 voti.

Sul terzo gradino del podio “We can LAB”, rientrante nella zona 2 (Quarto, Vallera, Pittolo, La Verza, San Bonico, Besurica), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 418 voti.

Al quarto posto. “Bosco urbano di Piacenza”, con riferimento alla zona 3 (viale Dante via Veneto, Piacenza Sud, Galleana, Stadio), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 416 voti.

Sesti in graduatoria. I proponenti di “Vivere insieme Spazio 4.0”, afferente alla zona 4 (Farnesiana, Baia del Re, San Lazzaro), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 350 voti.

Al settimo posto, “Rinnoviamo la Biblioteca di strada”, zona 1 (Sant’Antonio, Veggioletta, Borgotrebbia, Infrangibile), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 332 voti.

Ottavo in classifica, settimo tra i progetti ammessi a finanziamento, “Facciamolo diventare un vero PARCO”, inerente alla zona 3, costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 292 voti.

Si era originariamente classificato al 5° posto, con 374 voti complessivi, il progetto “Ciclabile sicura da via San Bartolomeo a via Campagna”, rientrante però nella zona 7 che contava già due progetti selezionati al primo e secondo posto in graduatoria. Di qui, nel rispetto del regolamento per una equilibrata ripartizione territoriale dei progetti ammessi a finanziamento, lo slittamento in classifica.