Cade con la mini moto e batte la testa, bimbo di sei anni a Parma in eliambulanza

Cade mentre gioca in sella a una mini moto e batte la testa, bimbo di 6 anni al pronto soccorso di Parma in eliambulanza. I fatti sono accaduti nella zona di Pontedellolio. Il bimbo era in sella a una minimoto quando ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Nel cadere, il piccolo ha battuto la testa. I genitori hanno subito chiamato il 118.

I sanitari sono accorsi sul posto, considerata la tipologia di lesione hanno optato per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Non è fortunatamente in pericolo di vita.