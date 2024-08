Il Radio Sound Quiz Show chiude in bellezza a Carpaneto tra musica, colori e divertimento – FOTO

Carpaneto era già in Festa per la 66esima edizione della Festa della Coppa. Musica, stand gastronomici, chioschi all’aperto: insomma, il clima delle grandi occasioni e dei grandi eventi. Poi, nella centralissima piazza XX Settembre è iniziato il Radio Sound Quiz Show. Un uragano di canzoni intonate in coro a squarciagola, colori, luci, scintille, il tutto condito dal piacevole agonismo tipico dei giochi in compagnia e dalla debordante animazione del carismatico Angelo.

E poi balli, salti, trenini: insomma, una festa nella festa. Anzi, una grande festa nella grande festa. Quella di Carpaneto era l’ultima tappa di un tour che ha visto il Radio Sound Quiz Show toccare Roveleto di Cadeo e Gossolengo prima del gran finale di ieri. Un finale in grande stile, grazie alla strepitosa organizzazione della Pro Loco di Carpaneto e all’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Arfani.

Un format vincente: per i giovani e non solo

Tanti, tantissimi i giovani presenti: d’altra parte il Radio Sound Quiz Show nasce proprio per loro. E ai tantissimi ragazzi si sono uniti ancora una volta partecipanti di ogni età, famiglie, bambini. Tutti insieme a cantare indistintamente sia i grandi classici della musica italiana che le ultime hit e i tormentoni dell’estate. Angelo è un tutt’uno col pubblico, si mescola tra la folla, sale e scende dal palco, coinvolge e tiene alto il ritmo tra esperienza consolidata e divertenti fuori onda.

Come quando gli suona il cellulare e lui, semplicemente, risponde: “Scusa, ti richiamo dopo, sono sul palco”. E i presenti sentono così di essere come una grande compagnia di amici. C’è chi la prende sul serio e stringe il telecomando per le risposte come fosse il Santo Graal, c’è chi utilizza il telecomando come microfono lasciandosi andare quando si tratta di salire in piedi sulle sedie per ballare e cantare.

Al termine della serata sono stati premiati i vincitori. Le Belve, che hanno sbancato Carpaneto, e la squadra al femminile “Donne Du Du Du” che ha partecipato a tutte e tre le tappe conquistando la grande Coppa riservata agli aficionados dell’evento. Roveleto di Cadeo, Gossolengo, Carpaneto: ognuna delle tre serate è stata, per certi versi, uguale e diversa.

Ma un sottile fil rouge, non così sottile dopotutto, ha legato i tre appuntamenti. I Comuni che hanno ospitato il Radio Sound Quiz Show si sono trasformati in una grande discoteca a cielo aperto. Che poi, a dire il vero, “discoteca” non è nemmeno il termine corretto: verrebbe da pensare più a una grande festa di compleanno o a una gigantesca festa di laurea. Perché sono quelle occasioni in cui, pur essendo tra perfetti sconosciuti, ci si diverte come avviene tra gli amici di vecchia data.