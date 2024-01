Modifiche al traffico, informazioni per chi si muove in città

Modifiche al traffico la pagina aggiornata in tempo reale sulle interruzioni alla circolazione a ai lavori in corso a Piacenza

Modifiche al traffico, Via Verdi

per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di smontaggio di una gru, dalle ore 6 alle 18 di giovedì 18 gennaio, in via Verdi, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Santa Franca e quello con Corso Vittorio Emanuele II, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata, mentre sempre in via Verdi, ma nel tratto di strada tra i civici 14 e 16, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Modifiche al traffico, Via Romagnosi

Per consentire l’installazione di un banner sulla facciata di un palazzo, dalle ore 14 alle 17 di giovedì 18 gennaio, in via Romagnosi, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via San Francesco e quello con via Carducci, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia, con la massima cautela, il tratto interessato dal divieto).

Modifiche al traffico, Via Pastore e Via Penitenti

Per consentire la realizzazione da parte della ditta incaricata di una zona 30km/h con riferimento al progetto Bike to work, fino alle ore 23.59 di venerdì 16 febbraio, all’incrocio tra via Pastore e via Penitenti, è istituito – per 15 metri dall’intersezione – il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione.

Modifiche al traffico, Via Mosca

Fino a venerdì 29 marzo 2024, in via Mosca, nei pressi del civico 6, per consentire l’esecuzione di lavori edili, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della sede stradale e il restringimento di carreggiata, con senso unico alternato regolamentato da apposita segnaletica di cantiere.