Borgonovo, il 4 ottobre una domenica tra sport, motori, i Mercanti di Qualità e il profumo delle caldarroste

Domenica 4 ottobre una giornata tra shopping, creatività, sport, motori, amici a quattro zampe e il profumo delle caldarroste. Una domenica pensata per tutti, tra bancarelle, sport, motori e intrattenimento. È quella in programma domenica 4 ottobre a Borgonovo, dove arrivano i Mercanti di Qualità, pronti ad animare le vie e le piazze del paese con una selezione di espositori e tante proposte.

Protagoniste saranno le bancarelle dei Mercanti di Qualità, affiancate dalla creatività e dall’originalità degli artigiani e dei creativi, per una giornata dedicata allo shopping e alla scoperta di oggetti e produzioni particolari.

Ma il programma non si ferma al commercio. In piazza ci sarà spazio anche per lo sport, con la presenza delle società sportive del territorio, mentre gli appassionati di motori potranno ammirare auto e moto esposte per l’occasione.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà inoltre una sfilata cinofila, dedicata agli amici a quattro zampe, che porterà allegria e curiosità tra il pubblico.

E naturalmente, trattandosi di una domenica d’autunno, non poteva mancare uno dei profumi più caratteristici della stagione: quello delle caldarroste, pronte a conquistare grandi e piccoli.

Una giornata, quindi, all’insegna della convivialità e del divertimento, con tante occasioni per passeggiare, curiosare tra le bancarelle e vivere il centro di Borgonovo.

L’appuntamento con i Mercanti di Qualità è per domenica 4 ottobre a Borgonovo, in collaborazione con il Comune.