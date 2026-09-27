A Bobbio torna la Sagra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva, il 4 ottobre tradizioni e cultura contadina

Una domenica all’insegna dei sapori dell’autunno e delle tradizioni locali. Domenica 4 ottobre, dal mattino, le piazze di Bobbio ospiteranno la Sagra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva, manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio e ai prodotti tipici della stagione.

A Bobbio torna la Sagra del Fungo il 4 ottobre

Il programma prenderà il via con la mostra e il mercato dei prodotti tipici, occasione per conoscere e acquistare le specialità locali. Spazio anche alla Wine Area, con esposizione, degustazione e vendita dei vini.

Tra gli appuntamenti della giornata non mancheranno le iniziative dedicate al mondo dei funghi e dei tartufi: in programma la gara dei cani da tartufo, il riconoscimento dei funghi e le visite guidate, per scoprire più da vicino le caratteristiche e le tradizioni legate al territorio.

Nel pomeriggio sarà protagonista la tradizione contadina con Ra Familia Bubiéiza che accompagnerà due momenti particolarmente attesi della festa: la pigiatura dell’uva e la castagnata.

A completare la proposta saranno i menù a tema nei ristoranti della zona, pensati per accompagnare la giornata con i sapori e i prodotti tipici dell’autunno.

Una festa, dunque, che unisce enogastronomia, tradizione e cultura locale, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di trascorrere una giornata nel centro di Bobbio alla scoperta delle eccellenze del territorio.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito del Comune di Bobbio e seguire l’app “Bobbio Mon Amour”.