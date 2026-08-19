Cade dal balcone della sua abitazione, grave un uomo di 85 anni a Borgonovo

19 Agosto 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

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Bimba di 5 anni recuperata dal bagnino dal fondo della piscina di Calendasco, trasportata in ospedale in gravi condizioni
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Grave incidente domestico a Borgonovo, dove un uomo di 85 anni è caduto dal balcone della propria abitazione.

Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di manutenzione a una finestra quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato dal balcone.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari. Considerate le condizioni dell’uomo, è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Parma, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze della caduta.

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