Cade dal balcone della sua abitazione, grave un uomo di 85 anni a Borgonovo

Grave incidente domestico a Borgonovo, dove un uomo di 85 anni è caduto dal balcone della propria abitazione.
Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di manutenzione a una finestra quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato dal balcone.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari. Considerate le condizioni dell’uomo, è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Parma, dove è stato affidato alle cure dei medici.
Sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze della caduta.