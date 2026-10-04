Piacenza – Scanzorosciate LIVE dalle 15:00 su Radio Sound fm 94.6

I biancorossi privi di Taugourdeau (out fino al 2027), Sereni (fuori per un mese) cercano i 3 punti al “Garilli” contro uno Scanzorosciate che non vince da 4 giornate. Si apre l’ottobre biancorosso, un mese con ben 6 incontri e 18 punti in palio, già importantissimo per capire che tipo di campionato potrà fare il Piacenza. In settimana il giovane Abbondanza ha lasciato per motivi personali, si è aggiunto invece al gruppo il regista classe 2006 Mazzaglia che tanto bene aveva fatto lo scorso anno proprio a Piacenza.

La probabile formazione

Piacenza (4-2-3-1) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rrapaj; Panaioli Mustacchio, Raffini.

Scanzorosciate: (3-4-2-1): Colleoni, Sandre, Basani, Paris, Oppizzi, Regonesi, Dieng, Valenti, Pelamatti, Chiossi, Moraschi. All. Delpiano

Arbitro: Francesco Isnardi (Albenga)

Ass. 1: Dragos Alexandru Mariut (Asti)

Ass. 2: Osama Chamchi (Savona)

Il pre partita