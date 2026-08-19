Furti, droga, maltrattamenti in famiglia: due stranieri irregolari espulsi dalla polizia. Controlli nelle zone sensibili

Nella giornata di ieri 18 agosto u.s., con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Vicolo Barozzieri, zona Lupa e limitrofe, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 61 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e 1 esercizio commerciale.

Due stranieri espulsi

Negli ultimi giorni trascorsi, l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di due cittadini stranieri risultati irregolari, uno di 36 anni e uno di 31 anni, che sono stati espulsi con accompagnamento, rispettivamente uno accompagnato al C.P.R. di Torino e uno al C.P.R. di Milano.

Nello specifico, lo straniero irregolare di anni 36, rintracciato da personale dalla Polizia Ferroviaria di Piacenza e con diversi precedenti per furto aggravato, maltrattamenti in famiglia e già destinatario di espulsione dal territorio nazionale, è stato espulso ed accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di Origine.

Lo straniero di anni 31, scarcerato dalla locale Casa Circondariale per fine pena e con diversi precedenti per furto aggravato, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, in materia di stupefacenti e già destinatario di diverse espulsioni dal territorio nazionale, è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il Centro per il Rimpatrio di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di Origine.

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