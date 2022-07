Cade in bicicletta mentre pedala sul cavalcavia nei pressi di Alseno, muore un uomo di 75 anni

Una tragica caduta in bicicletta che non ha lasciato scampo. La vittima è un uomo di 75 anni. I fatti sono accaduti questa mattina intorno alle 8. L’uomo stava pedalando nei pressi di Chiaravalle, frazione di Alseno, nello specifico lungo un cavalcavia, quando per motivi da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno cercato di prestare le prime cure al ciclista, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Considerata la dinamica del sinistro, non è da escludere che il 75enne sia rimasto vittima di un malore.