Fiorenzuola-Club Milano: scontro diretto fondamentale per i rossoneri

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta, in casa, il Club Milano: match valido per l’11esima giornata del girone B in Serie D.

Ai rossoneri servono i 3 punti

E’ un Fiorenzuola che arriva a questa sfida dopo l’ottima prestazione contro il Chievo. E’ vero, i rossoneri hanno perso per 2-1 ma al termine di un match in cui non hanno certo meritato la sconfitta e hanno, invece, dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti.

Per quanto riguarda la classifica, però, un’altra sconfitta ha, di fatto, lasciato i ragazzi di mister Villa al penultimo posto a 2 lunghezze proprio dal Club Milano. Per questo motivo, vincere questo scontro diretto è fondamentale per il Fiorenzuola.

Club Milano con mister Allegretti arrivato in settimana

Anche gli ospiti non se la passano bene: la sconfitta contro lo Scanzorosciate è stata fatale per l’ex mister Scavo che è stato sostituito da Allegretti, ex giocatore ed ex guida tecnica del Chievo. Lo scossone generato dal cambio in panchina può essere un fattore in questa sfida per cercare di portare a casa punti importanti ed evitare di finire sul fondo del tabellone.