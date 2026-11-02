Estate di San Martino con i Mercanti di Qualità a Piacenza l’8 novembre

2 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Estate di San Martino con i Mercanti di Qualità l'8 novembre

Estate di San Martino con i Mercanti di Qualità. Domenica 8 novembre il centro di Piacenza si trasforma in un grande spazio aperto dedicato allo shopping, ai sapori e alle tradizioni.

Cap Service NovDic26

I banchi, da anni molto seguiti in città e provincia, animeranno piazza Cavalli, via Cavour e Largo Battisti, dove sarà possibile curiosare tra prodotti di qualità, farsi una piacevole passeggiata e concedersi una pausa con la tradizionale castagnata. In piazza Duomo spazio invece ai giochi di una volta, all’enogastronomia e all’artigianato.

L’Estate di San Martino con i Mercanti di Qualità prevede anche un appuntamento speciale: dalle ore 16 una suggestiva parata storica attraverserà le vie del centro con dame, cavalieri e armigeri, per concludersi con un gran finale in piazza Cavalli.

Una domenica speciale per celebrare le bellezze di novembre tra bancarelle, gusto, divertimento e viaggi nel passato.

Tutte le informazioni sulla pagina social del Mercanti di Qualità.

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