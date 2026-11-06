Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio attende la Sirio Massonelli nello scontro al vertice

Sabato 7 novembre, alle ore 18, la Pallavolo San Giorgio ospiterà, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica, la Sirio Massonelli Perugia, nel big match della quarta giornata d’andata.

Le ragazze di coach Matteo Capra, reduci dai successi contro Scandicci, Vap e Giotti Victoria, guidano la classifica a punteggio pieno insieme alle umbre e al Soliera.

La sfida rappresenta dunque un’occasione importante per proseguire il momento positivo. Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, infatti, la Sangio ha inanellato una serie di sei vittorie consecutive. Di fronte ci sarà una formazione ambiziosa, costruita per recitare un ruolo da protagonista in campionato.

Guidata da coach Fabio Bovari, la Sirio Massonelli può contare su un organico di qualità e su giocatrici esperte come Federica Braida, arrivata da qualche settimana, l’opposta Giada Sangoi, le schiacciatrici Aurora Zorzetto e l’argentina Daniela Nielson, oltre al libero Alessia Lillacci.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18. A dirigere l’incontro saranno Alice Crivellente e Chiara Rizzardo. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, mentre Aurora Zorzetto, schiacciatrice della Sirio, sarà l’ex di turno, avendo vestito la maglia della Pallavolo San Giorgio nella stagione 2024/2025 in Serie B1.

L’ingresso al palazzetto sarà gratuito. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Pallavolo San Giorgio; sarà inoltre possibile seguire il livescore sul sito della Federazione Italiana Pallavolo.