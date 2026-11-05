Serie B Interregionale – La Bakery Piacenza fa visita a una Virtus Imola “ferita” nell’anticipo del sabato – AUDIO

Settima di campionato sul calendario della Serie B Interregionale per una Bakery Piacenza pronta a scendere su uno dei campi più impegnativi del girone D: per i biancorossi infatti l’appuntamento è al Palasport Ruggi di Imola nell’inedita giornata di sabato, con il via alle 18:30.

La Bakery arriva alla trasferta romagnola dopo una gara da due volti con LG Competition Castelnovo: sotto fino a quattordici punti nei primi due quarti Zakaria El Agbani (capitano top scorer con 20 punti) e compagni hanno saputo rifarsi, recuperare lo svantaggio e rientrare in partita prima di chiudere definitivamente la partita con il punteggio finale di 80-70 che ha riacceso l’entusiasmo dopo la partita, piuttosto sottotono, con la Taurus Jesi.

Un finale di domenica piuttosto diverso rispetto a quello della Virtus Imola, formazione costruita per ambire con decisione alla B Nazionale: la Virtus ha affrontato nell’ultimo turno un’altra delle corazzate del raggruppamento, la Fulgor Fidenza, subendo una sconfitta per 76-59. Un risultato che ha scosso la piazza e che chiama ad una reazione d’orgoglio: la Bakery non dovrà lasciare nulla d’intentato per strappare punti che sarebbero davvero di grande spessore.

Palla a due sabato alle diciotto e trenta al Palasport Ruggi di Imola.