Franzini verso Bursaporto – Piacenza: “Dobbiamo riscattarci con una gara importante” AUDIO

L’occasione persa di mercoledì con il Milan Futuro costringe i biancorossi di Franzini a non sbagliare le prossime due trasferte, sulla carta agevoli: domenica, alle 14:30, il Piacenza sarà ospite del Brusaporto che in campionato non vince da fine settembre ed occupa attualmente il quartultimo posto in classifica, la settimana successiva ci sarà il confronto con il Rovato, squadra che orbita sempre in zona playout.

“La gara con il Milan – ammette il tecnico sulle frequenze di Radio Sound – è stata molto particolare e completamente diversa da quella che abbiamo giocato il 14 di ottobre prima dell’interruzione. Il gol preso subito ha chiaramente cambiato la partita. Abbiamo reagito, abbiamo avuto le nostre occasioni, il secondo gol era in fuorigioco nettissimo, clamoroso, l’abbiamo anche visto col fermo in immagine quindi non stiamo neanche qua a discutere. Abbiamo lasciato l’uomo in fuorigioco, l’uomo non è stato fischiato per cui alla fine abbiamo preso 2-0, ci abbiamo provato. Poi è chiaro che la partita dopo tre minuti, quattro minuti si è messa subito nel verso sbagliato”

Ora testa al Brusaporto: “Una squadra che fa questo campionato da tantissimi anni, era partita bene perché aveva nove punti, era davanti a noi con le prime giornate, poi ha avuto problemi di cui non sappiamo la provenienza, è un momento un po’ di difficoltà, ha cambiato allenatore. Non dobbiamo pensare sia facile: gara assolutamente da prendere con le pinze, perché sono campi comunque difficili, ostici… noi dobbiamo guardare noi stessi e cercare di fare una partita importante”

Il Brusaporto aveva ufficializzato in estate l’ex Piacenza Matteo Abbate, arrivato in provincia di Bergamo dopo l’esperienza al Sudtirol, la striscia negativa di risultati ben 4 sconfitte consecutive in campionato, ha costretto il club ad una soluzione drastica. Dopo l’esonero al suo posto è arrivato Camillo Cascino, ex tecnico dell’Asti, ma al suo esordio in campionato la squadra è incappata nella quinta sconfitta, battuta domenica scorsa con un sonoro 5-2 dal Villa Valle

In forse la presenza di Putzolu, l’infortunio sembra meno grave del previsto e anche Mazzaglia dovrebbe invece rientrare a disposizione. Più complicata, invece, la via del rientro per Sereni, che comunque è in fase di guarigione potrebbe sedere quantomeno in panchina.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno, Bagaschi, Milani, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia, Bassanini, Mustacchio e Raffini. All. Franzini

11a giornata di serie D, girone B

Sabato 7 novembre, ore 14:30

Pro Palazzolo – Rovato

Domenica 8 novembre, ore 14:30

Brusaporto – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Fiorenzuola – Club Milano FLASH SU RADIO SOUND

Nibbiano – Tritium

Caldiero Terme – Villa Valle

Leon – Virtus Verona

Real Calepina – Chievo

Scanzorosciate – Pavonese

La classifica dopo 10 giornate

Nibbiano e Valtidone 24; Chievo 22; Milan Futuro 20; Piacenza e Leon 18; Villa Valle 17, Caldiero Terme e Pavonese 15; Real Calepina e Scanzorosciate 13, Virtus Verona 12; Pro Palazzolo 11; Rovato e Ciserano 10, Brusaporto 9; Club Milano 8; Fiorenzuola 6; Tritium 5