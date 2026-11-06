Università Cattolica, lunedì 9 novembre si parla crescita e sfide educative con l’incontro “Futuri possibili”

Il 9 novembre 2026, dalle 8.30 alle 12.30, il Centro Congressi “G. Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ospiterà il convegno “Futuri possibili”, promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione.

L’incontro sarà dedicato alle sfide educative contemporanee e al ruolo della formazione nella costruzione del futuro delle nuove generazioni, attraverso il confronto tra docenti universitari, studenti, ex studenti e professionisti del settore.

Il programma prevede la consegna di borse di studio, una tavola rotonda sulle prospettive dell’educazione, uno spettacolo teatrale con successivo confronto con il pubblico e testimonianze sulle opportunità professionali in ambito educativo.

L’obiettivo del convegno è valorizzare l’educazione come strumento di crescita personale e professionale, favorendo il dialogo tra università e mondo del lavoro e offrendo spunti per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro.