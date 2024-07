Calciomercato – Iob diventa biancorosso e firma fino al 2025. Sulla trequarti il nome caldo è Orellana

Al momento le priorità del Piacenza calcio sono tre: individuare il pacchetto under dei portiere, completare il reparto – sempre under ma dei terzini – e mettere le mani su un altro trequartista (Orellana della Varesina) in grado di rendere ancora più fluida e dinamica la rosa che sarà a disposizione di Rossini da metà luglio in poi.

Iob è ancora biancorosso

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare che il calciatore Simone Iob ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30.6.2025 con opzione per la stagione successiva.