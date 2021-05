Ciclismo, Cadeo Carpaneto tra Lozzo Atestino e Stradella

Domani il settore femminile parteciperà all’Euganissima Flandres, mentre gli Juniores saranno al via in terra pavese

Domenica su strada tra Veneto e Lombardia per il Cadeo Carpaneto, protagonista su due fronti nell’ultimo week end di maggio.

Il settore femminile sarà di scena a Lozzo Atestino (Padova) all’Euganissima Flandres. Kermesse che vedrà quattro corse tra cui quelle per Donne Esordienti e Allieve. Le prime partiranno alle 11,45, con due giri iniziali e uno finale di 9 chilometri con il traguardo posto dopo 26 chilometri e 800 metri.

La terza corsa di giornata partirà alle 13 e vedrà impegnate per 53 chilometri e 200 metri le Allieve, con 5 giri pianeggianti più la tornata finale. Per il sodalizio piacentino, al via le Esordienti Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi. E le Allieve Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca, Greta Levardi e Beatrice Busi.

Dal canto suo, la formazione Juniores maschile targata Maserati Cadeo Carpaneto correrà a Stradella (Pavia), con il via alle 12 e 112 chilometri e 400 da percorrere. Attaccheranno il numero Marco Maserati, Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello e Manuel Dalla Pietà.