Baseball, Serie B – Piacenza fa il suo derby e ora attende la capolista Milano

Il Piacenza Baseball torna a ben sazio da Parma con due importanti vittorie sul diamante dello Junior. Affannosa e sofferta quella del mattino (5-4), assolutamente più semplice ed in discesa quella del pomeriggio (12-1). Ora la classifica si fa più interessante in attesa del big-match di domenica al De Benedetti contro la capolista Milano

Gara 1

Vittoria con brivido nel match mattutino che apre il derby del Ducato. Piacenza orchestra le operazioni restando per buona parte in vantaggio ma fatica a piazzare il colpo del ko. Sul banco degli imputati, e non è la prima volta, l’attacco. Dopo il singolo di Chacon ed il triplo di Schiavoni che valgono l’1-0 al 1°, bisogna pazientare fino al 4° per avere segni di vita delle mazze biancorosse. Arriva il secondo punto, perchè Minoia è colpito a basi piene, ma bisogna sempre masticare amaro perchè, con lo Junior alle corde, si abbandonano tre punti in base. Meno male che Loardi spadroneggia sul mound rendendo vita dura ai padroni di casa. Ma non basta perchè i parmensi rosicchiano fin che possono finchè al 6° agguantano un insperato pareggio (2-2). Al 7° con corridori agli angoli (singoli di Minoia e Gardenghi) Piacenza pesca dal cilindro un ardito gioco sulle basi e riesce a rimettere avanti il muso (3-2).

Finalmente le paure sembrano scacciate soprattutto quando all’ultimo inning i biancorossi possono sfruttare l’incerta giornata dei rilievi di casa ( tre basi balls ed un colpito) e con il solo singolo di Chacon possono incasellare i due punti che sembrano quelli della sicurezza (5-2). Ma i brividi non sono finiti. Il nono disperato assalto dello Junior si apre col fuoricampo del pinch-hitter Lorenzo Zoni che riapre tutto sul 5-3. A Cufrè, rilievo di Loardi dal 5°, non resta che affidarsi al suo mestiere, che è tanto. Subito due out che aprono alla speranza, poi due malaugurati colpiti ed un singolo che spingono di nuovo Piacenza sull’orlo del baratro. Lo spavento svanisce con l’ultimo out interno che soffoca i punti del potenziale sorpasso parmense.

PIACENZA BASEBALL 1-0-0-1-0-0-1-0-2 5

JUNIOR 0-0-0-1-0-1-0-0-2 4

Formazione: Lettieri 2b, Chacon ss, Schiavoni ed, Calderon 1b (Loardi), Cufrè dh/lan, Giovanardi es, Lugli 3b, Minoia ec, Gardenghi ric. Lanciatori: Loardi (rl4 bv1 bb1 k9 pgl0), Cufrè (rl5 bv7 bb1 k3 pgl3).

Gara 2

Poco più che una passeggiata la replica del pomeriggio. Le ansie del mattino sono un lontano ricordo e la personalità del Piacenza esce allo scoperto in maniera evidente. Dall’Agnese dispone a suo piacimento del line-up avversario concedendogli il primo arrivo in base al 5° innning quando la sua squadra conduce già 4-0. I punti piacentini arrivano al 3° (tre coi singoli di Minoia, Chacon e volata di sarificio di Loardi) ed al 4° (battuto a casa da Chacon). Da parte parmense solo il timido punto segnato al 6° che solletica solo la squadra di Marenghi che dal canto suo sfrutta gli ultimi attacchi per dilatare il divario su di pesante 12-1 guarnito dalle due ciliegine rappresentate dai fuoricampo di Giovanardi e Schiavoni.

PIACENZA BASEBALL 0-0-3-1-0-1-0-1-6 12

JUNIOR 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1

Formazione: Chacon ss, Loardi ed/1b/ec, Schiavoni 3b/ed, Cufrè dh/3b/1b, Perez 2b (Lettieri, Casana), Giovanardi es/lan, Lugli ric/3b, Calderon 1b/es (Gardenghi ric), Minoia ec (Marelli lan, Sanna). Lanciatori: Dall’Agnese /rl5.2 bv5 bb2 k6 pgl1), Giovanardi (rl1 bv0 bb1 k2 pgl0), Marelli (rl1.1 bv 0 bb0 k2 pgl0), Sanna (rl1 bv0 bb0 k1 pgl0).

