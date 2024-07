Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora il podio a Massa Finalese

Podio sfiorato in Emilia per Eleonora La Bella, portacolori della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink. A Massa Finalese (Modena), nella corsa per Donne Juniores, la “panterina” di Anagni ha centrato il quarto posto nello sprint che ha deciso la gara dopo una fuga a 14 che ha preso il sopravvento nel finale.

Classifica Donne Juniores Massa Finalese

1° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team) 85,400 chilometri in 2 ore 3 minuti e 23 secondi, media 41,529

2° Susan Paset (Breganze Millenium)

3° Elena De Laurentiis (Team di Federico)

4° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

6° Silvia Bordignon (Team Wilier Chiara Pierobon)

7° Misia Belotti (Canturino 1902)

8° Martina Montagner (Conscio Pedale Del Sile) a 1 secondo,

9° Francesca Cerofolini (Petrucci Gauss Cycling Team)

10° Livielle Ongarato (Horizons Fullgas).