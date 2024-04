Ciclismo – Linda Ferrari (VO2 Team Pink) sul podio a Cappella di Scorzè

Liberazione con podio e piazzamento per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi nel giovedì festivo a Cappella di Scorzè nella gara per Donne Juniores.

Le “panterine” si sono messe in mostra nella volata che ha deciso la gara con il secondo posto di Linda Ferrari: per la reggiana, la ruota è stata d’autrice alle spalle solamente di Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile), mentre il podio è stato completato da Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera). Per la formazione guidata da Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, anche il decimo posto della padovana Linda Sanarini.

LEGGI ANCHE: Ciclismo – Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink) campionessa provinciale veronese

Classifica Donne Juniores Cappella di Scorzè

1° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 82,500 chilometri in 2 ore 4 minuti 33 secondi, media 39,743 chilometri orari

2° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

4° Asia Rabbia (Racconigi Cycling Team)

5° Eleonora Deotto (Breganze Millenium)

6° Martina Montagner (Conscio Pedale Del Sile)

7° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera) a 4 secondi

8° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile)

9° Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902)

10° Linda Sanarini (VO2).