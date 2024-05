Volley, Serie B1 – Nell’ultima casalinga dell’Everest grandi emozioni per l’addio alla pallavolo giocata di capitan Scarabelli

Si chiude con una sconfitta l’ultima parentesi casalinga dell’Everest MioVolley – la stagione delle biancoblu terminerà sabato prossimo con la trasferta sul campo della capolista Clai Imola – che saluta il pubblico di fronte ad una Garlasco decisa che non fa nessuno sconto ed archivia la gara con un perentorio 0-3 che alimenta la corsa playoff.

Coach Mazzola varia tutte le interpreti nel corso della gara: in panchina restano di fatto soltanto capitan Chiara Scarabelli, colpita dall’influenza in settimana, e Federica Nonnati. Sull’altro fronte è Favaretto a tenere banco premendo con decisione sulla seconda linea dell’Everest che è costretta ad alzare bandiera bianca nonostante un avvio di gara che aveva sorpreso la seconda forza del girone C.

Le emozioni però si concentrano una volta che la sfida è conclusa quando è proprio la capitana biancoblu, Chiara Scarabelli, che ha annunciato il ritiro dalla pallavolo giocata al termine della stagione a ricevere l’abbraccio di tutto il Consorzio MioVolley e del Palazzetto di Gossolengo.

Le parole di Cornalba e di Scarabelli

Nella sorpresa generale è il DG Gabriele Cornalba a prendere il microfono con la voce rotta da un’emozione piuttosto evidente: nelle sue parole traspare il percorso sportivo tracciato al MioVolley insieme a Scarabelli che aveva ripreso l’attività in palestra quando la squadra si era ritrovata a dover ripartire dalla Prima Divisione fino alla lunga risalita culminata con la promozione in serie B1 e l’incredibile Coppa Italia di Serie B2 conquistata nella passata stagione. Con lui l’ex presidente Antonio Barbieri e la presidentessa Silvia Barbieri che ha raccolto il testimone nello scorso settembre.

La parola è poi passata proprio alla capitana che ha ricevuto una maglietta dedicata con il numero 16 che verrà ritirato: anche per Scarabelli tante le emozioni suggellate dall’applauso della formazione avversaria e dalle lacrime delle compagne di squadra. Sono arrivati i ringraziamenti per la società considerata come “una famiglia” ed a coach Enrico Mazzola che aveva allenato Scarabelli nella parentesi della Lupa Piacenza. “C’è solo un capitano” il coro lanciato dal pubblico per sottolineare la vicinanza alla giocatrice che sabato a Imola disputerà l’ultima partita di una lunghissima carriera.

EVEREST MIOVOLLEY-VOLLEY GARLASCO 0-3

(19-25; 16-25; 15-25)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 2, Bianchini, Naddeo 6, Moretti 4, Cornelli 9, Ducoli 3, Negri 2, Guaschino 5, Nedeljkovic 1, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Nonnati, Scarabelli. All. Mazzola

VOLLEY 2001 GARLASCO: Borelli 9, Galliano, Gallina 11, Favaretto 17, De Martino, Badini 4, Giroldi, Ravarini 4, Baggi 5, Angeleri (L). NE: Lombardi, Montesanti, Negri, Milanesi (L). All. Mattioli-Milanesi