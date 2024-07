Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose, i risultati della quinta serata

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola si è chiusa la quinta e penultima serata di questa edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, nella quale è stata incoronata la coppia vincitrice della madison (alla quale concorrevano anche i punti del giro lanciato). Successo delle ceche Barbora Nemcova e Gabriela Bartova (coppia della Acef) che in un’emozionante finale, all’ultimo giro, hanno superato le polacche Patrycja Lorkowska e Maja Tracka (Rosti), in testa già da lunedì, la prima delle tre serate con in programma la madison femminile, ma alla fine sono scivolate al terzo posto, superate anche dalla coppia australiana della Bussandri composta da Sally Carter e Keira Will. Alle vincitrici è andata la maglia bianca Siderpighi

Nel giro lanciato di stasera vittoria di Lee Sze Wing e Leung Wing Yee di (coppia Pavinord) in 24”13.

Nel corso di questa serata è anche proseguita la gara a coppie maschile, che si chiuderà domani nell’atto conclusivo della 6 Giorni. Nella madison di stasera vittoria degli australiani Liam Walsh e Graeme Frislie (Rossetti Market), che hanno totalizzato 41 punti, tre in più di Gonov e Smirnov (Rosti) sfilando proprio a questi due la maglia bianca di leader Siderpighi. Domani partiranno con due punti di vantaggio sulla seconda coppia, in una serata che vedrà l’americana finale con tutti i punti direttamente in classifica generale. Motivo per cui è ancora tutto possibile, compresi radicali stravolgimenti in classifica.

INSEGUIMENTO INDIVIDUALE UOMINI UNDER 23 – GRAN PREMIO AURA

Nella quinta serata si è disputato anche l’inseguimento individuale uomini Under 23 – Gran premio Aura, che ha visto tre atleti della Nazionale italiana sul podio: vittoria di Renato Favero in 4’22″927, secondo Etienne Grimod, terzio Niccolò Galli e quarto Yurii Shcherban (Ucraina).

Domani il gran finale della manifestazione, con spazio anche ai Giovanissimi, dalle 19 a giocare sulla pista e poi a sfilare nel corso della serata.

Il programma dell’ultima serata

h 18 Omnium donne Gran Premio Rossetti Market (prime due prove)

Giovanissimi in pista nella “Ricordando Giordana”

h 20.30 Terza prova omnium donne

Giro lanciato uomini

Finale Omnium donne

Finale Madison uomini (maglia bianca Siderpighi)

Streaming

Tutte le sere dalle 20 (dalle 18 quando sono in programma gli omnium) le gare saranno visibili da ogni parte del mondo sul canale youtube “6 giorni delle rose” (https://www.youtube.com/@6giornidellerose/streams) con telecronaca di Danilo Gioia e commento tecnico di Marco Cannone. Info, risultati completi e programma sul sito www.fiorenzuolatrack.it.