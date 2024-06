Ciclismo – Terzo posto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink alla cronosquadre di Soligo

Inizia con un podio il week end veneto della Bft Burzoni VO2 Team Pink, in luce oggi nella cronosquadre Donne Juniores a Soligo (Treviso). Per il quartetto di “panterine”, composto da Linda Ferrari, Eleonora La Bella, Linda Sanarini e Marisol Dalla Pietà, è arrivato il terzo posto, coprendo i 17 chilometri e 600 metri in 24 minuti 19 secondi 664. La vittoria è andata al Conscio Pedale del Sile davanti alla squadra A della Breganze Millenium. Domani la Bft Burzoni sarà di scena nella gara Open di Martellago.

Cronosquadre Donne Juniores Soligo

1° Conscio Pedale Del Sile 17 chilometri 600 metri in 24 minuti 9 secondi 422, media 43,714 chilometri orari

2° Breganze Millenium A a 1 secondo 658

3° Bft Burzoni VO2 Team Pink (Eleonora La Bella, Linda Ferrari, Linda Sanarini e Marisol Dalla Pietà) a 10 secondi 572

4° Team Biesse Carrera a 1 minuto 19 secondi 937

5° Racconigi Cycling Team a 1 minuto 20 secondi 438

6° Team Wilier Chiara Pierobon a 1 minuto 22 secondi 148

7° Breganze Millenium B a 1 minuto 30 secondi 937.