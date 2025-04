Kickboxing – Per la Yama Arashi diciassette medaglie a Jesolo

Quattordici medaglie nel Criterium nazionale e tre nella Coppa del Presidente, con un totale di 17 allori conquistati a Jesolo in una kermesse con quasi 1300 combattenti. E’ ricco il bottino della Yama Arashi nella località turistica veneta. La competizione riservata agli atleti più esperti (cinture blu-marroni e nere) delle classi Juniores, Seniores e Master si sommava alla “Coppa del Presidente”, per le stesse classi ma prevista per atleti fino alla cintura verde, con altri 513 iscritti e con quasi 1300 “combattenti” complessivi.

Nel primo contesto, prestazioni maiuscole di Camilla Marenghi e Somaya El Hayek (Senior), sconfitte rispettivamente in finale in semifinale solo dalla pluricampionessa mondiale Francesca Ceci, con Somaya che sarà invece poi “regina” Juniores.

Vittoria a tavolino per Ioan Gherasim nei pesi massimi per forfait degli avversari. In evidenza, la crescita di Susanna Sverzellati, che nel torneo riservato alle cinture basse ha vinto due categorie.

La spedizione piacentina era guidata dagli insegnanti Gianfranco Rizzi, Davide Colla ed Erika Boselli. Colla, inoltre, nelle vesti di tecnico dell’Italia ha potuto valutare le performance dei migliori atleti italiani per completare la formazione azzurra.

Le parole di Gianfranco Rizzi

“Torniamo da Jesolo con quattro medaglie d’oro, sei d’argento e sette di bronzo. Un bottino importante che premia l’impegno dei nostri atleti e la dedizione di tutti i nostri insegnanti. Siamo molto soddisfatti perché 14 delle 17 medaglie arrivano dal Criterium e questo significa altrettanti pass per i Tricolori. Abbiamo registrato progressi importanti soprattutto per quanto concerne l’approccio mentale al combattimento e questo ci conforta molto dato che l’allenamento mentale è quello che ad alti livelli fa la differenza”.

Yama Arashi, il dettaglio dei risultati

Medaglie d’Oro

El Hayek Somaya – Junior -60 kg Pointfight – Criterium

Gherasim Ioan Senior +94 kg Light-Contact – Criterium

Sverzellati Susanna Junior -65 kg gav Pointfight – Coppa del Presidente

Sverzellati Susanna Junior -70 kg gav Pointfight – Coppa del Presidente

Medaglie d’Argento

Marenghi Camilla Senior -60 kg Pointfight – Criterium

Bramieri Riccardo Junior -63 kg Light-Contact – Criterium

Floridia Dennis Junior -69 kg Light-Contact – Criterium

Floridia Dennis Junior -69 kg Kick-Light – Criterium

Varani Nicolas Master -63 kg Light-Contact – Criterium

Mazzoni Francesca Junior -60 kg gav Pointfight – Coppa del Presidente

Medaglie di Bronzo

Ilieva Nikol Senior -55 kg Kick-Light – Criterium

El Hayek Somaya Senior -60 kg Pointfight – Criterium

Mulea Georgiana Senior -65 kg Light-Contact – Criterium

Mulea Georgiana Senior -65 kg Kick-Light – Criterium

Barbazza Linda Junior -60 kg Pointfight – Criterium

Dallavalle Alessandro Junior -63 kg Kick-Light – Criterium

Varani Nicolas Master -63 kg Kick-Light – Criterium