Serie A2 – Continua la missione sopravvivenza dell’Assigeco: al PalaBanca arriva Verona – AUDIO

La vittoria dello scorso sabato su Brindisi, unita alla caduta di Nardò sul campo di Livorno, ha permesso all’UCC Assigeco Piacenza di restare in vita per un’altra settimana nel campionato di Serie A2. Un successo di vitale importanza e una combinazione di risultati favorevoli ai Lupi, che tuttavia anche questa settimana è obbligata a realizzarsi per scampare alla retrocessione aritmetica in Serie B Nazionale.

Per la trentaseiesima giornata, terz’ultima di regular season, i biancorossoblu ospitano sabato 12 aprile alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza la Tezenis Verona, reduce dal successo in volata su Avellino grazie al canestro allo scadere di Zach Copeland. Non sarà una missione semplice, ma l’assistente allenatore Luca Ogliari è convinto che una prestazione sulla falsariga dell’ultima possa portare nuovamente al successo.

Gli avversari

La Tezenis Verona è da anni una delle realtà consolidate e di spicco del campionato di Serie A2, vinto nella stagione 2021/2022 e riabbracciato l’anno scorso dopo una sola annata in massima categoria. Proprio nella passata stagione il cammino dei veneti si è fermato in semifinale playoff per mano della superpotenza Trapani, mentre al momento i gialloblu occupano l’ottavo posto in classifica con un record di 20 vittorie e 15 sconfitte.

Coach Alessandro Ramagli, sulla panchina veronese da febbraio 2021 ma già autore di un precedente stint dal 2012 al 2015, può contare su un mix di giocatori esperti della categoria insieme a giovani in rampa di lancio. Il quintetto è composto dal suo fedelissimo playmaker nonché capitano della squadra Lorenzo Penna, che va a completare il backcourt insieme alla guardia statunitense Zach Copeland, arrivato in Veneto nella seconda metà di dicembre dopo lo scambio con Napoli che ha coinvolto anche Jacob Pullen e autore del buzzer beater che qualche giorno fa ha consentito agli scaligeri di superare Avellino, e il giovane prospetto Leonardo Faggian, in prestito da Treviso.

Sotto le plance troviamo il veterano Giulio Gazzotti e Jalen Cannon, pivot bonsai alla sesta maglia italiana. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il playmaker tuttofare Mattia Palumbo, l’ala Liam Udom, al quarto anno a Verona, e il classe 2003 Nicolò Virginio, arrivato a fine mese di marzo da Varese in sostituzione di Ethan Esposito che ha compiuto il percorso inverso. A dare man forte al reparto lunghi ci sarà Vittorio Bartoli, fratello minore del biancorossoblu Saverio, mentre completa il roster il classe 2006 Theo Airhienbuwa.

Come seguire l’Assigeco Piacenza

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.