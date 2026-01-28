Piacenza in silenzio contro la repressione in Iran, iniziativa del Comitato “Donna Vita Libertà”

Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza invita la comunità iraniana e la cittadinanza piacentina a partecipare a un momento di raccoglimento e testimonianza collettiva che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 17:30 in Piazza San Francesco.

LA NOTA DEL COMITATO

In un mondo segnato dalla repressione, il Comitato ha scelto il silenzio come forma di protesta e di omaggio. L’iniziativa nasce per onorare la memoria delle donne e degli uomini uccisi dal regime della Repubblica Islamica e da ogni altro sistema dittatoriale che sacrifica la vita umana in nome della propria sopravvivenza ideologica. Un momento di raccoglimento per essere a fianco di tutte le comunità che subiscono conflitti da regimi sanguinari.

“Osserveremo il silenzio per rendere omaggio all’anima di tutte e tutti coloro che hanno innalzato il grido della libertà,” spiegano gli organizzatori. “Un silenzio libero da lingua, nazionalità e credenze sociali: il nostro linguaggio comune per gridare libertà e verità.”

L’evento si articolerà in due momenti distinti:

Il sit-in del Silenzio, come atto simbolico di rispetto e rabbia civile contro la violenza dei regimi,

al termine del momento di silenzio, lo spazio diventerà un luogo di condivisione. Chiunque lo desideri potrà leggere una poesia o un testo personale, senza distinzione di lingua o bandiera, per trasformare il dolore in una voce collettiva di speranza e resistenza.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare con lumini o luci. Vi aspettiamo

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy