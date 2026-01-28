Piacenza in silenzio contro la repressione in Iran, iniziativa del Comitato “Donna Vita Libertà”

Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza invita la comunità iraniana e la cittadinanza piacentina a partecipare a un momento di raccoglimento e testimonianza collettiva che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 17:30 in Piazza San Francesco.
LA NOTA DEL COMITATO
In un mondo segnato dalla repressione, il Comitato ha scelto il silenzio come forma di protesta e di omaggio. L’iniziativa nasce per onorare la memoria delle donne e degli uomini uccisi dal regime della Repubblica Islamica e da ogni altro sistema dittatoriale che sacrifica la vita umana in nome della propria sopravvivenza ideologica. Un momento di raccoglimento per essere a fianco di tutte le comunità che subiscono conflitti da regimi sanguinari.
“Osserveremo il silenzio per rendere omaggio all’anima di tutte e tutti coloro che hanno innalzato il grido della libertà,” spiegano gli organizzatori. “Un silenzio libero da lingua, nazionalità e credenze sociali: il nostro linguaggio comune per gridare libertà e verità.”
L’evento si articolerà in due momenti distinti:
- Il sit-in del Silenzio, come atto simbolico di rispetto e rabbia civile contro la violenza dei regimi,
- al termine del momento di silenzio, lo spazio diventerà un luogo di condivisione. Chiunque lo desideri potrà leggere una poesia o un testo personale, senza distinzione di lingua o bandiera, per trasformare il dolore in una voce collettiva di speranza e resistenza.
Invitiamo tutte e tutti a partecipare con lumini o luci. Vi aspettiamo