Controlli in una comunità giovanile, trovate hashish e una lama di cutter

Nella mattinata del 30 agosto, con ordinanza del Questore, è stato disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, teso ad effettuare un approfondito controllo di 3 comunità giovanili. Obiettivo il contrasto alla devianza e criminalità giovanile. Servizio che ha visto l’impiego di personale della Squadra Mobile, dell’R.P.C. di Reggio Emilia, dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, della Polizia locale ed in collaborazione con i servizi sociali.
In una comunità gli agenti hanno trovato stupefacente del tipo hashish, del peso di circa 3,86 grammi, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti, con trasmissione della c.n.r a cura della Polizia locale e la lama di un cutter, nascosta in un pacchetto di sigarette, sottratto alla disponibilità del minore controllato.
I controlli continueranno nelle settimane prossime, sempre con il concorso delle varie forze di Polizia presenti sul territorio, al fine di prevenire e contrastare episodi di devianza giovanile.