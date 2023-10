A Palazzo Farnese si alza il sipario sul 6° Concorso Internazionale San Colombano – AUDIO

Tutto pronto per la 6° edizione del Concorso Internazionale San Colombano. Dal 19 al 22 ottobre spazio a giovani artisti provenienti da tutto il mondo e al via le selezioni per individuare talenti emergenti a cui offrire opportunità e occasioni per la carriera. E anche quest’anno le adesioni confermano la validità del Concorso: 140 iscritti, da 26 nazioni diverse: Italia, Korea del sud, Giappone, Germania, Cina, Russia, Romania, Svizzera, Belgio, Polonia, Francia, Austria, Croazia, Brasile, Polonia, Regno unito, Spagna, Usa, Turchia, Georgia, Bulgaria, Grecia, Hong Kong, Olanda, Slovenia. Un numero di iscrizioni che non ha subito flessioni e che rimane un segnale importante per gli ideatori dell’iniziativa e per chi la sostiene.

Il Concorso San Colombano, organizzato dall’associazione DeA Donne e Arte in collaborazione con il comune di Piacenza e con il contributo della regione Emilia Romagna, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Camera di commercio dell’Emilia, si articolerà in 3 sezioni: repertorio lirico, musica sacra e, on line, sezione compositori (di un’aria sacra).

Un Concorso di altissimo livello, anche quest’anno affidato alla direzione artistica del soprano piacentino Giovanna Beretta, e che si articolerà in due luoghi simbolo della città di Piacenza, icone di cultura e storia anche oltre i confini provinciali: la Cappella ducale di Palazzo Farnese e il Duomo di Piacenza.

E sarà proprio la Cappella Ducale ad ospitare, dal 19 al 22 ottobre, le audizioni e le valutazioni delle commissioni chiamate ad individuare i vincitori. Una selezione come sempre rigorosa e trasparente affidata ad esperti del settore e ad artisti di caratura internazionale.

Per la sezione canto lirico il Presidente di giuria sarà il baritono Roberto Sèrvile, mentre per la musica sacra sarà Jörg Halubek, direttore d’orchestra e direttore artistico Internationale Händel-Akademie di Karlsruhe, a presiedere la giuria. A un compositore vincitore di premi internazionali, invece, il compito di guidare il gruppo di esperti chiamati ad individuare l’opera migliore in ambito compositivo, in questo caso una sezione che si svilupperà on-line. Il M° Andrea Talmelli sarà dunque alla guida di una giuria composta, tra gli altri, dai compositori piacentini Barbara Rettagliati e Massimo Berzolla, nomi conosciuti e riconosciuti nell’ambito della musica colta contemporanea. Il concorso si avvale inoltre della preziosa collaborazione del M° Camillo Mozzoni presente nelle giurie di tutte le sezioni del concorso.

Piacenza, insomma, sarà ancora una volta cornice e motore di un’altra interessante manifestazione culturale che porterà in città ragazzi di diversi continenti. Ma soprattutto, grazie all’iniziativa di DeA Donne e Arte, continua l’impegno a sostegno di giovani artisti. Per loro, non solo la possibilità di vincere un premio in denaro, utile per aiutare gli studi o gli esordi di carriera, ma anche l’opportunità di esibizioni pubbliche in contesti prestigiosi.

Sabato 21 Ottobre 2023 alle 21 presso la Cappella ducale di Palazzo Farnese, ci sarà il concerto dei finalisti della sezione lirica con accompagnamento del pianoforte mentre domenica 22 ottobre, sempre alle 21, ma presso il Duomo di Piacenza, ci sarà il concerto dei cantanti finalisti della sezione musica sacra con accompagnamento all’organo. Durante la serata verrà annunciato e premiato anche il compositore vincitore della sezione composizione la cui aria sacra verrà eseguita durante la rassegna musicale San Colombano 2024.

Entrambi i concerti saranno ripresi e trasmessi in streaming sui canali social del concorso e aperti al pubblico ad ingresso gratuito

INFO: Per prenotazioni deapiacenza@gmai.com