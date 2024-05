Tra cavalli e carrozze Piazza Sant’Antonino si colora di atmosfere ottocentesche, proseguono le riprese di “Belcanto”

Passando per piazza Sant’Antonino in questi giorni si respirano atmosfere d’altri tempi, è proprio il caso di dirlo. Già perché la piazza sta ospitando le riprese della serie televisiva dal titolo “Belcanto”, la storia di tre donne che abbandonano una vita povera per scalare il mondo dello star system dell’Ottocento: l’Opera.

E proprio nell’Ottocento sembra di sprofondare passeggiando all’ombra della basilica intitolata al nostro patrono. Cavalli, carrozze, allestimenti di un tempo che fu. A riportarci nel 2024 sono ovviamente i tanti tecnici e macchinisti che affollano il set.

Si tratta di una serie in otto episodi da 50′, diretta da Carmine Elia (Mare Fuori – prima stagione, Noi siamo leggenda), di cui sono iniziate le riprese che dureranno circa 16 settimane e si svolgeranno anche tra il Lazio, la Campania e la Lombardia.

La serie tv

La serie è coprodotta da Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in partecipazione con Newen Connect e in collaborazione con UFunds. Ambientata a metà Ottocento tra Napoli e Milano, Belcanto, scritta da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Andrea Valagussa, porta sul piccolo schermo l’universo dell’opera lirica e i suoi capolavori intramontabili.

Protagoniste le celebri musiche dei grandi compositori che hanno fatto la storia, da Mozart a Bellini, da Donizetti a Rossini fino Verdi, che con le loro opere continuano a riempire i teatri di tutto il mondo. La serie racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese). Aggraziata e dotata di una straordinaria voce la prima, selvatica e ribelle la seconda, le sorelle sono all’oscuro di un grande segreto della madre.

Fuggono da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), inseguendo il sogno di Milano e di uno dei Teatri d’Opera più importanti d’Italia: il Teatro alla Scala. Essere ammessi nel tempio della lirica non è per tutti e, mentre Maria dedica tutta se stessa per far scoprire al mondo la primogenita Antonia, sarà la voce di Carolina ad attirare l’attenzione del famoso maestro di canto Crescenzi (Vincenzo Ferrera). Così le protagoniste, inseguendo i propri sogni e le proprie passioni, tradiranno, soffriranno, subiranno colpi bassi, affronteranno nemici spietati. Ameranno per scoprire che l’amore fa male, cadranno e si rimetteranno in piedi.