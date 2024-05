Max Cremona difende il titolo nella F250, Mondiale di Motonautica al via a Jedovnice

A Jedovnice in Repubblica Ceca domenica 19 maggio il via il Campionato Mondiale di Motonautica. Comincia così la stagione nella classe F250 per il campione uscente Massimiliano Cremona della Motonautica San Nazzaro – C&B Racing Team ASD.

Max Cremona difende il titolo nella F250 di Motonautica

Anche in questo 2024 il pilota piacentino è tra i favoriti della sua categoria. Il ruolo da “campione da battere” è sicuramente una posizione scomoda perché, dopo i due titoli vinti consecutivamente, significa avere già alla prima tappa del Mondiale tutti gli occhi puntati.

Bisogna fare attenzione – spiega il dirigente della scuderia di San Nazzaro C&B Racing Alex Cremona – principalmente al bulgaro Nikola Todorov e al britannico Wayne Turner che già l’anno scorso diedero del filo da torcere a Massimiliano, quindi per puntare al terzo titolo serve tenere alta l’attenzione e la concentrazione.

Il campione uscente – chiude Alex Cremona – in queste ultime settimane si è preparato bene a San Nazzaro (Pc), nonostante le condizioni critiche del fiume Po. I test hanno dato esiti positivi, quindi il team parte carico e motivato per questa nuova avventura.