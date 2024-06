Confedilizia: “Contrari all’abbandono del voto telematico per i consorzi di bonifica”

La Confedilizia a commento di quanto dichiarato dal Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi, in particolare in merito alla soddisfazione per il recepimento nello Statuto del Consorzio dell’abrogazione della Legge regionale che prevedeva l’obbligo di adottare il voto telematico, esprime la propria contrarietà sottolineando ancora una volta – come ha sempre fatto in passato – l’importanza dello strumento elettronico.

Il voto telematico, abbinato o meno al voto cartaceo tradizionale, avrebbe permesso una più ampia partecipazione al voto dei contribuenti i quali – a domicilio o in appositi centri – avrebbero potuto votare in modo rapido e senz’altro più economico (a tutto vantaggio anche delle casse del Consorzio), mantenendo comunque la segretezza.

Tale soluzione, che viene ormai adottata regolarmente da più organismi, come ad esempio Banche ed Ordini professionali, avrebbe reso certamente più chiare e democratiche le elezioni degli organi consortili.

La Confedilizia di Piacenza, che attualmente ha due rappresentanti nel Consiglio del Consorzio di bonifica, nell’ultima tornata elettorale era entrata nell’organo consortile con la volontà di contribuire ad un nuovo corso dello stesso Consorzio, ma la decisione della Regione sull’abbandono del voto telematico, recepita poi inevitabilmente dal Consorzio, non va sicuramente verso questa direzione e ci riporta a sistemi non più a passo con i tempi.

Confedilizia pertanto vigilerà ancora di più sulle attività del Consorzio, prendendo di volta in volta – come peraltro ha sempre fatto – le posizioni ritenute più opportune per salvaguardare i diritti della proprietà immobiliare.