Danni Maltempo, pacchetto di risorse in arrivo anche per Ferriere? Il Sindaco Oppizzi: non ci sono ancora comunicazioni ufficiali -AUDIO

Danni Maltempo, che si è abbattuta su tutto il territorio Regionale tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre ha colpito duramente il Comune di Ferriere e il suo territorio. Urgono lavori di consolidamento e di risistemazione che sono diventati una vera emergenza. Ieri sono arrivate notizie sullo stanziamento di 11 milioni e 800 mila euro di risorse destinate alle criticità.

Danni Maltempo, la situazione attuale

“Le criticità da risolvere sul nostro territorio sono più o meno quelle dell’indomani dell’alluvione – spiega il Sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi – noi abbiamo realizzato lavori seppur consistenti e importanti per un comune come il nostro, ma minimali. Ci siamo concentrati a garantire la viabilità in sicurezza laddove quest’ultima è venuta a mancare nelle frazioni rimaste isolate. Ora riomangono i lavori di progettazione e consolidamento, la sistemazione di tante problematiche, isomma abbiamo moltissimo da fare ancora”.

Audio intervista Sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi

Danni Maltempo risorse in arrivo i tempi

“L’arrivo delle risorse è per noi fondamentale – illustra Oppizzi – altrimenti non sapremmo davvero come poter affrontare il volume di lavoro che serve al territorio. Attualmente dobbiamo ancora capire quali saranno gli importi e le modalità ma non siamo in possesso di notizie ufficiali in merito”.

Gli obiettivi per il 2024

“Dal punto di vista delle priorità – anticipa Oppizzi – sicuramente c’è l’emergenza che ci ha lasciato questo 2023, tutti i lavori da fare che ora sono diventati una priorità, per quanto riguarda gli obiettivi dell’amministrazione saremo concentrati sul consolidamento e potenziamento dei servizi principalmente e il completamento di quelle attività già programmate che saranno completate”.