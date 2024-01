Confini incrociati ancora in sospeso interrogazione della Lega, Zandonella: “Evidente flop e grave ritardo”

Confini incrociati, il consigliere della Lega Luca Zandonella interviene in merito al futuro della rassegna del Comune di Piacenza a cui sono destinati 16 mila euro.

“A seguito del flop della prima serata – dice Zandonella – ho effettuato una interrogazione per capire le intenzioni dei prossimi mesi. Innanzitutto leggere nella risposta che l’Assessore Groppelli scarichi le responsabilità sull’ospite, l’ex conduttore di Rai1 e del TG2 Mauro Mazza, in merito al mancato svolgimento della serata credo sia davvero poco rispettoso: davvero pensava che si dovesse tenere comunque un convegno con sole 4 persone presenti in S.Ilario? Chi ha voluto questa rassegna dovrebbe prendersi le sue responsabilità e non scaricarle su professionisti di tutto rispetto. O forse pensava che con una sola conferenza stampa a Palazzo Mercanti i cittadini sarebbero accorsi numerosi?”



“Comunque – continua il consigliere – subito dopo l’amministrazione comunale ha annullato i convegni previsti a dicembre, in quanto sarebbero stati altri disastri annunciati in termini di presenze e ha chiesto all’organizzatore, in data 29 novembre, di inviare una nuova programmazione con svolgimento a partire da gennaio. Peccato che ad oggi ancora nulla sia arrivato e non si sa se e quando gli incontri riprenderanno: flop e ritardi si accumulano ed è evidente. Nel frattempo, però, c’è chi ha deciso di abbandonare la nave: il conduttore prescelto Zini, ha dato la sua indisponibilità a proseguire il suo incarico di moderatore. Come descrivere questo modus operandi? Sicuramente una descrizione appropriata è il famoso modo di dire “Fare le cose alla carlona”. Peccato che – conclude Zandonella – a pagarne le conseguenze sia l’immagine della città di Piacenza“.