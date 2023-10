Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad inizia con una rimonta vincente: 3-2 a Soliera

nizia con un successo in rimonta al tie break il cammino della Rossetti Market Conad nel campionato di serie B2 femminile, corsara ieri sera (sabato) a Soliera contro le padrone di casa dell’Hydroplants. Sotto prima 1-0 e poi 2-1, la squadra di Federico Bonini ha trovato la forza per reagire in entrambe le occasioni prima di disputare un quinto set autoritario, chiuso 6-15 per Falotico e compagne.

Tra le migliori marcatrici gialloblù, l’opposta Stefania Bernabè (top scorer dell’incontro con 23 punti), spalleggiata dalla centrale Sara Scurzoni (18), mentre in doppia cifra sono arrivate anche le schiacciatrici Chiara Shanti Falotico e Rebecca Spagnuolo (11 punti a testa). Positivo l’ingresso in sestetto a partire dal quarto set della palleggiatrice Mercedes Pieroni, che ha avvicendato Giulia Neri.

HYDROPLANTS SOLIERA 150-ROSSETTI MARKET CONAD 2-3

(25-20, 11-25, 25-21, 19-25, 6-15)

HYDROPLANTS SOLIERA 150: Andreoli 2, Arduini 12, Eze 9, Baldoni 13, Razzaboni 10, Faietti 12, Cordella (L), Muratori, Ansaloni, Rullino, Bursi, Gjoni 1. N.e.: Mescoli, Piccinini (L). All.. Rovatti

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 11, Frassi 6, Bernabè 23, Spagnuolo 11, Scurzoni 18, Neri 5, Toffanin (L), Pieroni 4, Palazzina. N.e.: Marchesi, Gandolfi (L), Tartari, Bozzetti. All.: Bonini

Classifica

San Giorgio, Moma Anderlini Modena, Isuzu Cerea 3, Rossetti Market Conad, BeOne, Zerosystem, Galaxy Collecchio 2, Tecnimetal Piadena, Volley Davis 2C, Drago Stadium Mirandola, Hydroplants Soliera150 1, Viadana Volley, Spakkavolley Spacer, Top Volley Verona 0.