Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera la Top Volley Villafranca al debutto

Sorride la formazione di coach Capra alla prima di campionato superando in tre parziali la giovane formazione veronese. Debutto in B2 per le giovanissime Lunardini, classe 2008, e Sangiorgi, 2005, entrambi provenienti dal vivaio

Rotto l’equilibrio nei primi scambi la Pallavolo San Giorgio allunga sul 13-10 ed un ace di Zoppi porta a sei il margine di vantaggio. Margione che negli scambi successivi si dilata, Gilioli sigla il 23-13 ed un errore del Top Volley regala il parziale alle gialloblù, 25-15.

Il secondo parziale non si discosta molto dal primo, con Villafranca che si è portata in vantaggio sul 7-,8. è stato un lampo poi un muro di Marinucci, 11-9, ed il turno al servizio di Gilioli regala l’allungo. Tonini sigla il 24-13 e coach Capra fa esordire Virginia Lunardini in campionato, schiacciatrice classe 2008 e la Sangio chiude 25-14.

Il terzo parziale è iniziato al meglio per le padrone di casa, 9-1, e 14-7. Alcuni errori in ricezione ed una pausa prolungata per verificare il punteggio sul tabellone, fa perdere energia e concentrazione alle piacentine che subiscono la rimonta del Top Volley, 16-13. A questo punto coach Capra getta nella mischia Swamy Sangiorgi, classe 2005 al debutto in B2; il turno al servizio dell’alzatrice spegne le velleità di rimonta delle veronesi. Tonini, Zoppi e Gilioli mettono la parole fine all’incontro, 25-20 conclusivo.

Pall. San Giorgio-Top Volley Villafranca 3-0

(25-15, 25-14, 25-20)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 4, Polletta, Sangiorgi 1, Marinucci 10, Gilioli 18, Camurri, Galelli (libero), Lunardini, Tonini 9, Arfini, Cossali, Zoppi 7. All. Capra.

Classifica

San Giorgio, Anderlini Modena, Cerea 3; Beone San Martino, Alseno, Galaxy 2; Mirandola, Soliera, Piadena, Volley Davis 1; Top Volley, Spakka Volley, Viadana 0.