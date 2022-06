Donna in trappola nell’appartamento in fiamme, raggiunta con l’autoscala e salvata dai vigili del fuoco – VIDEO e FOTO

Appartamento in fiamme in via Fermi, i vigili del fuoco salvano una donna. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi. Per motivi da chiarire, in un appartamento al secondo piano di una palazzina si è sprigionato un incendio di grosse dimensioni.

La proprietaria di casa, dopo aver dato l’allarme, ha raggiunto il balcone dove ha atteso l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, intervenuti in pochissimo tempo, hanno raggiunto il balcone con l’autoscala e hanno portato in salvo la donna. Quest’ultima è stata affidata alle cure del 118 e trasportata al pronto soccorso di Piacenza: non sarebbe in gravi condizioni. Dopo il salvataggio, i vigili del fuoco si sono concentrati sul rogo da spegnere. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.