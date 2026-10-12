Elezioni al consorzio di bonifica, 719 voti: candidata la sola lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino”

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza comunica che le operazioni per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2026-2031 – iniziate nella mattinata di ieri domenica 11 ottobre – sono terminate alle 14 di oggi, lunedì 12 ottobre 2026.

Gli elettori hanno potuto votare presso i seggi dislocati nei comuni di Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Fiorenzuola D’Arda, Bettola, Bobbio, Vernasca e Podenzano.

Unica la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” che riunisce le associazioni datoriali territoriali: Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa Federimpresa.

Candidati divisi per sezione:

1^ Sezione: Delmolino Giacomo, Ponzini Carlo, Gregori Silvio, Vincini Paola, Bosini Marco, Rocca Agostino.

2^ Sezione: Bisi Luigi, Riva Stefano, Calandri Paolo, Saccardi Mauro, Giafusti Domenico, Gambazza Giancarlo, Stragliati Michele, Malvicini Cesare.

3^ Sezione: Segalini Luca, Silva Vittorio, Passerini Paolo, Ferrari Roberto, Bertoli Merelli Francesca, Pedretti Giancarlo, Brauner Franco.

4^ Sezione: Parizzi Ercole, Girometta Gabriele, Silva Giampiero, Sfolcini Attilio, Gandolfi Stefano, Visagli Andrea, Varani Massimo.

Il numero di voti espressi è di 719.

I risultati verranno validati dal Comitato Amministrativo che attribuirà il numero dei seggi spettanti a ciascuna delle quattro sezioni elettorali.

E’ il Presidente uscente Luigi Bisi a commentare: “Ringrazio le persone che si sono recate ai seggi per le votazioni e, in modo particolare tutte le associazioni datoriali che, in rappresentanza del nostro territorio, hanno indicato i candidati, affidando agli amministratori che comporranno il prossimo Consiglio di Amministrazione il mandato di governare l’Ente nei prossimi cinque anni”.