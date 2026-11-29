Il ritorno a casa dopo un’assenza di quattro settimane non sorride alla Bakery Basket Piacenza, sconfitta per 90-76 dopo un filotto di tre successi consecutivi di cui due arrivati sui difficili campi di Virtus Imola e Pallacanestro Jesi prima del turno di riposo dello scorso weekend. L’Olimpia Castello ritrova una vittoria che mancava da cinque turni: lo fa con una prova concreta e punti davvero pesantissimi dall’arco; la Bakery non trova le giuste soluzioni per reagire e alza bandiera bianca nell’ultimo quarto.

La cronaca

Primo canestro della serata: lo firma Vigori per l’Olimpia e arriva la pioggia di peluche sul parquet del PalaBakery tra gli applausi della tribuna. Si entra subito nel vivo con Quarta che scarica da posizione defilata per la tripla che porta avanti i biancorossi: dall’altra parte smuovono lo score i canestri di Bonfiglioli e Maurizzi (11-10). L’Olimpia mette la freccia colpendo dalla distanza con Carpani e Carpani subentrato a Bonfiglioli (15-21), risponde Piacenza con Paoletti e Galdiolo per il ventuno pari: si chiude 24-24.

È sfida dall’arco in avvio di secondo quarto: per i biancorossi colpisce Quarta in un partita che si mantiene nel segno dell’equilibrio (33-32): prova a spezzarlo l’Olimpia con Vigori ma c’è subito Galdiolo (35-35) nell’altra metà campo. Se la lunetta non è molto fortunata per la formazione ospite la linea dei tre punti porta in dote canestri importanti: c’è però sempre Paoletti a mantenere la barra a dritta con lo score che all’intervallo è di 42-45.

Secondo tempo

L’Olimpia Castello torna in campo con grande determinazione: ancora una volta la sfida è dal’arco con Prosek che sblocca il suo tabellino e la Bakery che riduce il passivo (52-55). Coach Salvemini richiama i suoi cercando di riprendere l’inerzia della gara (55-59) ma è ancora Galletti a ritoccare il punteggio in favore dei bolognesi che si portano sul più dieci (57-67) in una frazione decisamente nervosa e fallosa chiusa 62-70.

Vigori subito a referto, c’è Prosek per i biancorossi ma l’inerzia resta in favore dell’Olimpia Castello che allarga il divario fino al 66-78. Quarta tenta la scalata ma Bellini è assolutamente inarrestabile e firma il suo punto personale numero venticinque in una autentica serata di grazia. La partita s’instrada con decisione in favore degli avversari che interrompono così la striscia positiva biancorossa.

BAKERY PIACENZA-VIFERMECA OLIMPIA CASTELLO 76-90

(24-24, 42-45, 62-70)

BAKERY PIACENZA: Yak Deng 2, Galdiolo 12, Pietro Milani 3, Riccardo Milani, Fanè, Paoletti 16, Prosek 18, Quarta 23, El Agbani 2, Turkes. NE: Callegari, Gravante, Marroni. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini-Bazzoni