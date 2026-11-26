Storie di Confesercenti, MFD Delfanti Arredamenti a Borgonovo diventa Bottega Storica dopo quasi 190 di attività familiare. Fabrizio Samuelli ha incontrato Corrado e Pietro Del Fanti, socio e titolare dell’attività.

Da alcune ricerche emerge che la storia di questa realtà affonda le radici nel 1838, quando un antenato della famiglia aprì una falegnameria a Borgonovo. Oggi, a quasi due secoli di distanza, i due fratelli rappresentano la quinta generazione impegnata nel settore dell’arredamento. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la falegnameria si trasformò in un negozio di arredi, rispondendo alle nuove esigenze di un pubblico sempre più attento al comfort domestico e desideroso di migliorare la qualità della propria abitazione, anche come espressione del benessere raggiunto durante il boom economico. Un’evoluzione proseguita negli anni Novanta, quando i due fratelli iniziarono a introdurre in negozio, con crescente attenzione, elementi di design firmati da aziende che collaboravano con importanti designer italiani e internazionali.

“A partire dagli anni 90 – commenta Pietro Delfanti – seguendo l’evoluzione delle richieste dei clienti, ci siamo aperti al mondo della progettazione. Ormai non basta vendere un pezzo di arredo, bisogna ambientarlo, creare intorno a lui uno spazio che lo esalti e che corrisponda un po’ ai gusti e allo stile di vita del cliente”.

Com’è stato per voi entrare nell’azienda familiare?

“Abbastanza naturale – spiega Corrado Delfanti – perché siamo cresciuti nel negozio e nel laboratorio insieme ai nostri genitori, giocando tra i mobili e partecipando alla vita quotidiana dell’attività, dagli allestimenti alla cura degli spazi. Nostro padre e nostro zio ci hanno sempre coinvolto con spontaneità, senza mai imporci nulla. Anche se inizialmente abbiamo seguito percorsi personali diversi, entrambi siamo rimasti legati al negozio, mio fratello ha intrapreso la strada dell’architettura, mentre io mi sono dedicato maggiormente all’ambito sportivo. Con il tempo, però, abbiamo scelto entrambi di portare avanti l’attività di famiglia, fino a costruire il nostro ruolo di oggi”.

Nella tradizione di famiglia è rimasto l’amore per il legno, per gli spazi confortevoli e per gli oggetti che abitano la casa, che per i titolari di MFD è come se avessero un’anima propria. “Nostro padre e nostro zio ci hanno trasmesso il gusto per l’oggetto particolare che avesse una storia da raccontare. Noi abbiamo implementato questa ricerca, affiancando la progettazione degli ambienti interni ed esterni della casa, fino ad arrivare alle luci e alla struttura interna delle abitazioni. Ultimamente, come quasi tutti, stiamo usando anche i social per promuovere i nostri progetti e abbiamo un sito dove è possibile vedere le nostre realizzazioni e le nostre parti di lavoro“.

L’azienda conta numerosi clienti al di fuori della provincia di Piacenza, raggiungendo diverse aree d’Italia e anche mercati esteri. Una crescita che si è sviluppata soprattutto grazie al passaparola, partendo dalle relazioni personali e dai clienti piacentini trasferitisi all’estero. Un percorso che ha portato l’attività, dal 2000, a lavorare anche a Taiwan, poi le collaborazioni si sono estese ad altri Paesi, tra cui Indonesia, Spagna, Lussemburgo, Canada, Francia, Germania e Repubblica Ceca. Una dimensione internazionale nata da una solida base locale e cresciuta nel tempo attraverso la fiducia e le relazioni con i clienti.

MFD Delfanti Arredamenti il 26 novembre ricevenrà dal Comune di Borgonovo Val Tidone il riconoscimento di bottega storica. Un traguardo importante, che testimonia il valore di una storia imprenditoriale lunga quasi due secoli e il legame con il territorio. I titolari si preparano inoltre a presentare un’analoga richiesta al Comune di Piacenza, dove l’azienda ha un’altra sede.

“Innanzitutto per noi è un’enorme soddisfazione essere arrivati fino a qui. In particolare perché abbiamo alla spalle una storia personale e dell’azienda molto importante e questo ci rende molto orgogliosi, però nel contempo è effettivamente una grossa responsabilità. Infatti il desiderio è quello di migliorare. Poi c’è questo confronto con i nostri genitori, per essere sempre alla loro altezza e per fare sempre meglio.

MFD Delfanti Arredamenti si trova a Borgonovo via Pianello 23, telefono 0523 862474, mentre a Piacenza è in via Garibaldi 18, telefono 0523 321859. Per essere seguiti al meglio, il consiglio è di chiamare è fissare un appuntamento.