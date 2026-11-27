Archiviato il turno di riposo dello scorso weekend la Bakery Piacenza è prontissima a tornare in campo domenica nella decima giornata del girone di andata del girone D di Serie B Interregionale.

Un appuntamento importante per i biancorossi che arrivano da un filotto di tre successi consecutivi con gli importanti bottini esterni arrivati dai campi di Pallacanestro Jesi e Virtus Imola, due clienti decisamente probanti in vista del ritorno in campo con la Vifermeca Olimpia Castello, formazione attualmente al dodicesimo posto in graduatoria.

Una squadra, quella condotta da coach Carretto che arriva da un periodo piuttosto negativo con cinque sconfitte: c’è quindi indubbiamente forte voglia di riscatto nelle fila bolognesi in una partita che si prevede impegnativa e assolutamente da non sottovalutare.

La domenica del PalaBakery non segnerà soltanto il ritorno in campo dopo più di tre settimane di assenza dal parquet di Piacenza ma anche l’occasione per due eventi speciali: al primo canestro infatti scatterà il Teddy bear toss con il lancio dei peluche sul campo di gioco; peluche che saranno in seguito raccolti e donati al reparto Pediatria dell’Ospedale di Piacenza. Ci sarà anche spazio per lo spettacolo con un piccolo saggio della scuola di ballo New Happy Dance nell’intervallo tra i due quarti.

In occasione della settimana del Black Friday l’ingresso sarà scontato a 5 €.

Palla a due domenica alle diciotto al PalaBakery di Piacenza.